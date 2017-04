Kölner Innenstadt wird beim AfD-Parteitag in Ausnahmezustand versetzt

In Köln werden sehr viele Straßen in der Innenstadt gesperrt, wodurch es zu schweren Beeinträchtigungen kommen wird. Großflächig werden Parkverbotszonen eingerichtet, die von Donnerstag an gelten und am Sonntag enden.



Viele Geschäfte werden an dem Samstag geschlossen bleiben, da die Polizei nicht für die Sicherheit garantieren kann, was sie verlautbaren ließen. Auch in Fernverkehr kann es zu Beeinträchtigungen kommen.



Auch der Luftraum wird großräumig gesperrt werden. Das Maritim Hotel hatte der AfD angeboten, kostenlos aus dem Vertrag auszusteigen, was die AfD aber ablehnte.