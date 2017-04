FCB beschwert sich bei UEFA wegen angeblich unverhältnismäßigem Polizeieinsatz

Bei dem UEFA Champions League-Spiel gegen Real Madrid musste die spanische Polizeieinsatzhundertschaft wegen randalierenden Fußballfans ausrücken. Die 4.500 angereisten Fans des FC Bayern fingen während des Spiels an, Banner abzureißen und zu zerstören, woraufhin die spanische Polizei eingriff.



Da auch wiederholte Warnungen seitens der Bayern München-Fans ignoriert wurden, musste die Polizei von feindseligen Fans ausgehen und griff dann erst zum Mittel der Gewalt.



In Spanien ist es üblich, dass die Polizei hart gegen Randalierer vorgeht, wodurch die Zwischenfälle in Stadien fast bei Null liegen, weil den Fans bewusst ist, was auf sie zukommt, wenn sie sich nicht benehmen.