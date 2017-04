Frauke Petry verzichtet auf Spitzenkandidatur in der Bundestagswahl

Die Parteivorsitzende der AfD, Frauke Petry, verzichtet auf ihr Recht als Spitzenkandidatin der AfD während der Bundestagswahl und steht auch für keine weiteren Posten mehr zur Verfügung.



Sie gab dazu eine Erklärung per Videobotschaft auf Facebook ab. Sie begründete diesen Schritt am Mittwoch mit innerparteilichen Streitigkeiten, die des Öfteren im Vordergrund standen und die die Partei spalteten.



Sie möchte auf dem Parteitag in Köln im Maritim Hotel, wo die Parteitagsversammlung abgehalten wird nochmals betonen, worum es in der Partei geht und dass man versuchen sollte, in den nächsten Jahren koalitionsfähig zu sein, um im Bundestag eine Stimme zu bekommen und Deutschland neu zu gestalten.