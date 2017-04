Peinlich: Adidas beglückwünscht Boston-Marathonläufer zum "Überleben"

Adidas sendete eine Grußbotschaft an alle 26.500 Läufer, die beim Marathon in Boston das Ziel erreichten.



Die Betreffzeile: "Glückwunsch, Sie haben den Boston-Marathon überlebt!"



Viele Teilnehmer fanden die Botschaft nicht gelungen. Sie fühlten sich an das Attentat vor ein paar Jahren erinnert. Mittlerweile entschuldigte sich Adidas.