Verkehr: Heute findet in ganz Deutschland ein Blitzmarathon statt

Am heutigen Mittwoch finden bundesweit verschärfte Verkehrskontrollen statt.



Betroffen sind die Bundesländer Bayern, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, das Saarland, Brandenburg, Bremen, Hessen und Hamburg.



In Hessen werden rund 300 Messstationen installiert, in Brandenburg rund 200. Berlin beteiligt sich nicht am Blitzmarathon.