Bremen: Linksaktivisten bekennen sich zu Brandanschlag auf Jobcenter

In der vergangenen Nacht gab es auf das Jobcenter Bremen einen Brandanschlag.



Zu der Tat haben sich nun Linksaktivisten bekannt, die damit gegen den G-20-Gipfel im Juli in Hamburg protestieren wollten.



Bei dem Anschlag wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden in der Höhe von etwa 12.000 Euro.