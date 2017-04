Türkei: Polizeihubschrauber mit Richter an Bord abgestürzt

Ein Helikopter der türkischen Polizei an Bord ist im Osten des Landes aus bisher unbekannten Gründen abgestürzt.



An Bord des des Sikorsky S-70 "Blackhaw waren mindestens zwölf Menschen, darunter ein Richter.



Die Rettungsarbeiten werden durch dichten Nebel erschwert. In den letzten Jahren kam es in der Türkei immer wieder zu tödlichen Hubschrauberunglücken.