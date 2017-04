Abhörzentrum von Ostländern bedroht Grundrechte, warnt die Thüringer Linke

2019 soll in Leipzig ein gemeinsames Abhörzentrum der Länder Sachsen, Thüringen, Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt in Betrieb gehen, das die Aufklärung schwerer Straftaten beschleunigen soll. Den entsprechenden Staatsvertrag hat bisher nur das Land Sachsen unterzeichnet.



Steffen Dittes, Thüringer Linksfraktion, gibt zu bedenken, es würden Begehrlichkeiten geweckt, "immer weiter in Grundrechte einzugreifen". Auch ist der Staatsvertrag ist noch nicht ausgereift, so seien die parlamentarische Kontrolle und der Datenschutz durch die Länder nicht sichergestellt.



Die Anordnung einer Kommunikationsüberwachung, Datenverarbeitung und -speicherung sollen in Länderhand bleiben. Bis 2022 ist eine Investition in Höhe von 15,8 Millionen Euro vorgesehen und eine Personalausstattung von bis zu fünfzig Mitarbeitern.