Tschechien: Frauen sterben in Sauna - Klinke brach ab und sperrte sie ein

Über Ostern sind in Tschechien zwei Frauen in einer Sauna gestorben.



Die 65-jährige Frau und ihre 20 Jahre jüngere Tochter kamen ums Leben, nachdem sie nicht mehr aus der Sauna herauskamen, in die sie eingesperrt waren.



"Nach ersten Erkenntnissen brach die Türklinke von innen ab, so dass die beiden Frauen dort gefangen waren", so eine Polizeisprecherin.