Salzburg: Vergewaltigung durch Dunkelhäutigen nur erfunden

In Salzburg hatte eine Frau behauptet, in der Innenstadt von einem dunkelhäutigen Mann vergewaltigt worden zu sein.



Nun gab die 37-Jährige zu, den Übergriff nur erfunden zu haben: Nun wird sie bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.



Die Ermittler stießen auf Ungereimtheiten bei den Aussagen der Frau, die daraufhin ihre Lüge eingestand: Als Grund gab sie private Probleme an und sagte, sie sei in jener Nacht betrunken gewesen.