München: Klinikum mumifizierte Schwein nach altägyptischen Vorgaben

In der Pathologie im Schwabinger Krankenhaus ist man erfreut über ein geglücktes Experiment: Vor fünf Jahren balsamierte man ein Schwein und nun ist das Tier tatsächlich mumifiziert.



Die Wissenschaftler hielten sich bei dem Experiment streng an altägyptische Vorgaben, wie sie der Geschichtsschreiber Herodot im fünften Jahrhundert vor Christus dokumentiert hat.



Die Anleitung scheint also praktikabel zu sein, zudem konnten die Forscher analysieren, welche welche Prozesse in einem einbalsamierten Leichnam ablaufen. Die Schweinemumie ist gut gelungen, denn sie fault nicht, ist nicht von Pilzen befallen und sie beherbergt keine aktiven Bakterien.