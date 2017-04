Bayern: Medias-Klinikum lockt verzweifelte Patienten und wirbt mit Krebstoten

Das Medias-Klinikum in Oberbayern ist für verzweifelte Krebspatienten oft die letzte Hoffnung, schließlich verspricht die Einrichtung auch hoffnungslosen Fällen helfen zu können.



Doch die angeblich Geheilten Krebspatienten sind oftmals längst verstorben, dennoch wirbt das Klinikum weiterhin mit ihnen.



Das private Klinikum arbeitet mit der "Regionalen Chemotherapie", kurz RCT. Dabei werde "das Tumormittel nicht in den ganzen Körper geleitet, sondern nur in den Tumor", erklärt Klinikchef und Professor Karl Aigner.