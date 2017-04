Remake der Serie "Roots" war selbst Rapper Snoop Dogg zu gewalttätig

Die Serie "Roots" wurde in den USA neu aufgelegt und lief auch schon im Jahr 2016 dort im Fernsehen. Die Serie handelt von einem Afroamerikaner, der von britischen Sklavenhändlern entführt und versklavt wird.



Die Serie soll eigentlich für die Geschichte des Rassismus sensibilisieren, allerdings waren die darin gezeigten Sklavenmisshandlungen selbst dem Rapper Snoop Dogg zu krass. Er rief daraufhin zum Boykott der Serie auf.



In Deutschland lief die Serie dieses Ostern auf dem Bezahlsenderkanal History. An der Serie waren vier Regisseure beteiligt, unter anderem Philip Noyce ("Das Kartell") und Mario van Peebles ("21 Jump Street").