Türkei-Referendum: Wahlbeobachter der Oppositionspartei wurden wohl behindert

Bei dem Türkei-Referendum am gestrigen Sonntag sollen die Beobachter der Oppositionspartei bei ihrer Arbeit behindert worden sein, berichtet der Abgeordnete Ziya Pir der prokurdischen HDP.



Polizisten sollen Wahlbeobachter von der HDP sowie von der CHP abgeführt haben. "Die gehen gezielt gegen die HDP und die CHP vor, also gegen das Nein-Lager. Die suchen Gründe, damit wir an den Wahlurnen keine Beobachter haben.", so Pir.



Die Polizei sagte hingegen, dass auf den Wahlbeobachterkarten das Symbol der jeweiligen Partei abgebildet war, was am Wahltag nicht erlaubt sei.