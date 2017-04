Rheinland-Pfalz: Toter Säugling in Altkleidersack gefunden

Ein toter Säugling ist in einem Container in einem Altkleidersack in Schifferstadt gefunden worden. Die Todesursache, die Identität des Kindes und seine Herkunft sind noch unklar, so die Polizei.



Zwei Mitarbeiter einer Spedition entdeckten die Leiche am Samstag, als sie Kleidersäcke aus dem baden-württembergischen Sinsheim von ihrem Fahrzeug in den Container verluden. Sie verständigten die Polizei.



Die Obduktion hat ergeben, dass es sich bei dem Säugling um einen Jungen handelt, der kurz nach der Geburt gestorben ist.