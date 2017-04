Amazon-Mitarbeiter fordern Werbestopp bei Breitbart-News, aber es gibt Probleme

Über 560 Amazon-Mitarbeiter fordern die Geschäftsleitung in einer Petition auf, auf der Seite Breitbart News, die "hasserfüllten und bigotten Inhalt" publiziere, keine Werbung mehr zu schalten. Sie treffen auf offene Ohren.



Vizepräsident Jeff Blackburn versichert, die Leitung habe das Problem fest im Blick. Es zu lösen ist jedoch kompliziert, da die Amazon seine Werbung bei Breitbart nicht direkt schaltet. Amazon hat Werbepartner beauftragt, die ihrerseits mit Breitbart unter Vertrag stehen.



In Amerika bekleidet Breitbart Platz 34 der meistgelesenen amerikanischen Medien, es existieren auch Niederlassungen in Jerusalem und London. Mit SumOfUS.org und den "Sleeping Giants" gibt es Initiativen gegen Werbung bei der rechtsextremen Seite. Über 1.600 Werbekunden sind schon abgesprungen.