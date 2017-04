Immer mehr Obdachlose werden von Rechtsextremen verprügelt oder getötet

Die Gewalt gegen Obdachlose steigt in Deutschland immer mehr an. Im Jahr 2016 wurden 128 Fälle gezählt, bei denen Obdachlose verletzt, vergewaltigt, bedroht oder bestohlen wurden.



17 davon sind sogar gestorben, aber man geht von einer weit aus höheren Dunkelziffer aus, denn die Zahlen beziehen sich nur auf Medienberichte. Medien schreiben aber nur über die besonders brutalen Taten. Die Täter sind dabei manchmal andere Obdachlose, aber auch andere Menschen wie Rechtsextreme.



Man geht davon aus, dass seit 1990 mindestens 35 Obdachlose in der Folge von rechter Gewalt ihr Leben verloren haben. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) fordert deswegen eine konsequentere Strafverfolgung.