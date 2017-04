Kanada: Marihuana komplett legalisiert

Viele Nationen haben Marihuana bereits entkriminalisiert oder als Schmerzmittel in der Medizin freigegeben.



Premierminister Justin Trudeau hat in Kanada Marihuana nun aber komplett legalisieren lassen. Damit ist Kanada das zweite Land nach Uruguay, in dem erlaubt wird, dass auch Privatpersonen die Droge verkaufen.



"Das Verbot hatte versagt, unsere Kinder und unsere Gemeinden zu schützen", so der ehemalige Polizeichef von Toronto, Bill Blair.