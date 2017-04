Fußball: Bastian Schweinsteiger schießt zweites Tor im dritten Spiel für Chicago Fire

Bastian Schweinsteiger scheint vollkommen in den USA angekommen zu sein. In seinem dritten Spiel für Chicago Fire schoss er bereits sein zweites Tor.



Der Club, der in der nordamerikanischen Major League Soccer spielt, gewann damit das Spiel und steht nun auf Rang drei der Tabelle. Der Verein gehörte in den letzten Jahren zu den schlechtesten der Liga, doch seit Schweinsteiger zu Fire gewechselt ist, geht es bergauf.



Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic besuchten auch schon ein Eishockeyspiel der Chicago Blackhawks mit eigenen Trikots.