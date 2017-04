Niederbayern: Mutmaßliches Mitglied des IS von Polizei festgenommen

In Niederbayern hat die Bundesanwaltschaft durch Beamte der Polizei ein mutmaßliches IS-Mitglied festgenommen. Dies geschah aufgrund eines Haftbefehls der Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs.



Die Wohnung des 31-jährigen Syrers wurde durchsucht. Ihm wird unter anderem zur Last gelegt, Mitglied der Organisationen Jabhat al-Nusra" (JaN) und "Islamischer Staat" (IS) zu sein.



Für den IS soll er insbesondere für dessen Geheimdienst gearbeitet haben und in Griechenland Mitglieder rekrutiert haben. Kommenden Mittwoch wird der Mann dem Ermittlungsrichter des BGH vorgeführt.