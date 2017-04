USA: Bibliothekare setzen nach dem Amtsantritt Donald Trumps neue Prioritäten

Bibliothekare wurden zur Situation nach der Wahl befragt. Kernaufgabe der Bibliothek ist nach wie vor die Bereitstellung aktueller und relevanter Informationen. Wie diese Aufgabe zu erfüllen ist, hat sich gewandelt. Der Kampf gegen Fake News und die Inklusion führen die Prioritätenliste an.



LGBTQ-Besuchern und Einwanderern bieten sich Bibliotheken als sichere Orte dar. Auch sind sie perfekte Orte, um Diskussionen zu schwierigen Themen in Gang zu setzen. Schüler können lernen, sich auf Menschen einzulassen, deren Meinung sie nicht teilen.



Äußerungen der Trump-Administration etwa zur Netzneutralität und zum Verleumdungsrecht deuten auf eine mögliche Beschneidung der Meinungs- und Informationsfreiheit hin, so die "Freedom to Read"-Stiftung.