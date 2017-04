Panama: Fußballnationalspieler Henriquez erschossen

Der 33-jährige Fußballnationalspieler Amilcar Henriquez ist in Panama beim Verlassen seines Hauses in einem Vorort der Stadt Colon von Unbekannten niedergeschossen worden.



Nach dem Angriff sei er im Krankenhaus gestorben, berichtet die panamaische Polizei. Der Präsident von Panama, Juan Carlos Varela, verurteilte das Verbrechen und forderte die Behörden auf, die Verantwortlichen zu finden.



Bereits in der Vergangenheit wurden in Panama mehrere Fußballprofis ermordet.