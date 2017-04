Nordkorea: Raketentest scheitert - USA bleiben gelassen

Das Regime in Nordkorea hat erneut versucht, eine Rakete zu testen. Der Abschuss an der Ostküste des Landes sei aber gescheitert, berichtet das südkoreanische Militär.



Um welchen Raketentyp es sich handelte, ist noch unklar. Am Samstag hatte Nordkorea den höchsten Feiertag des Landes begangen, den Geburtstag von Staatsgründer Kim II Sun. Dabei präsentierte das Militär auch neue Langstreckenraketen.



Die USA reagierten auf den neuen Raketentest zunächst gelassen. Sie hätten das erwartet, äußerten der US-Verteidigungsminister und auch Präsident Trump.