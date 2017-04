Wahlkampfabschluss in der Türkei: Erdogan - "Lektion für Europa"

Der türkische Präsident Erdogan erwartet vom morgigen Referendum auch eine Quittung für Europa.



"Dieser Sonntag ist der Tag, an dem unser Volk jenen europäischen Ländern eine Lektion erteilen wird, die uns in den vergangenen zwei Monaten mit aller Art von Gesetzlosigkeit einschüchtern wollten", sagte Erdogan zum Abschluss seiner Kampagne.



Wegen geplanter Wahlkampfauftritte war es zu Spannungen mit mehreren EU-Staaten gekommen. So warf Erdogan Deutschland Nazi-Methoden vor.