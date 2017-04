Brandenburg: Brandsätze auf Asylunterkunft in Kremmen geschleudert

In Brandenburg haben Unbekannte einen Brandanschlag auf eine Asylunterkunft verübt.



Die Täter haben gegen drei Uhr nachts zwei Molotow-Cocktails gegen die Flüchtlingsunterkunft geworfen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Mitarbeiter des Objektschutzes konnten die Brandsätze sofort löschen.



In der aus mehreren Gebäuden bestehende Asylunterkunft, die seit vergangenem Oktober in Betrieb ist, leben derzeit etwa 70 Flüchtlinge.