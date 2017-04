USA/New York: Massenpanik nach Polizeieinsatz

In einer New Yorker U-Bahnstation kam es zu einer Massenpanik. nachdem 1.200 Passagiere mehrere Stunden im Hudson-River-Tunnel feststeckten, brach die Panik beim Verlassen der Bahn aus.



Ursache der Panik war ein Polizeieinsatz. nachdem Polizisten einen Randalierer per Taser stoppten, verbreitete sich das Gerücht, es seien Schüsse gefallen. Die U-Bahn-Station war durch die Panne total überfüllt.



16 Menschen wurden bei der Panik verletzt.