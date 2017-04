Sri Lanka: Einsturz einer Müllhalde nahe Colombo - Mindestens 16 Tote

In Sri Lanka sind bei dem Einsturz einer Mülldeponie mindestens 16 Bewohner eines angrenzenden Armenviertels ums Leben gekommen. Unter den Toten sind nach Angaben der Polizei auch Kinder.



Nach Behördenangaben wurden Dutzende Häuser zerstört, als der auf rund 90 Meter Höhe aufgehäufte Müll am Stadtrand von Colombo nach starkem Regen ins Rutschen gekommen.



In der Vergangenheit war bereits vor einer Gefahr für Anwohner durch die Müllhalde gewarnt worden. Anwohner hatten mehrfach protestiert.