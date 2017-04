The Last Jedi: neuester Trailer zum neuen Star Wars Film

Am 15.Dezember 2017 wird - kurz vor Weihnachten - der mittlerweile achte Film aus der großen Krieg-der-Sterne-Reihe in den deutschen Kinos starten.



"The Last Jedi", wie der neueste Star-Wars-Streifen heißen wird, ist von den Fans auch schon heiß erwartet. Nun gibt es einen neuen Trailer zum Film.



Übrigens wird auch die verstorbene Carrie Fisher in "The Last Jedi" zu sehen sein. Vor dem Tod von Fisher, drehte sie noch alle Szenen ab!