Bezahlter Urlaub: Jetzt Strandtester werden

Automechaniker, Kassiererin oder ein Bürojob, sicherlich können all diese Jobs spannend sein. Urlaub hat man aber nur selten.



Doch wie wäre es mit einem Job, der einen zu den schönsten Stränden auf der Welt bringt? Quasi ein bezahlter Urlaub? Eine Urlaubsseite sucht nun nämlich jemanden, der auf Firmenkosten zu Traumstränden in der ganzen Welt fliegt.



Als "Strandtester" berichtet man dann von jenen Stränden und entdeckt dort, was man im Urlaub erleben kann. Bewerben kann man sich für den Traumjob übrigens noch mit einer Videobewerbung.