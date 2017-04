Thailand:Panik im Internetcafé-Schlange verbeißt sich in Hinterteil eines Gastes

Eine Schlange, die sich über die Eingangstür eines Internetcafés in Thailand hineinschlich, hat Panik unter den Besuchern des Cafés ausgelöst.



Eine Überwachungskamera zeigt, wie sich das Reptil in das Hinterteil eines Gastes verbeißt, der darauf in Panik gerät, flüchtet und dabei einen weiteren Besucher über den Haufen rennt.



Bei dem tierischen Besucher handelte es sich um eine Rattenschlange, die zwar nicht giftig ist aber dennoch Schrecken verbreiten kann.