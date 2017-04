Beslan/Nordossetien: Geiselnahme in Schule - Gericht verurteilt Russland

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat Russland wegen der blutigen Beendigung eines Geiseldramas von Beslan in der Kaukasusrepublik Nordossetien im Januar 2004 verurteilt.



Den 409 Klägern sollen insgesamt knapp drei Millionen Euro Schmerzensgeld zustehen. Bei der Erstürmung einer Schule durch russische Sicherheitskräfte waren mehr als 330 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen 186 Kinder.



Russland kündigte an, das Urteil anzufechten. Mehrere Argumente der Richter seien haltlos und wenig überzeugend.