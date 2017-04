Tschechien: Botschafter verliert Job wegen beleidigenden Tweets seiner Frau

Der tschechische Botschafter in der Schweiz hat seinen Posten verloren, weil seine Frau beleidigende Tweets schrieb.



So kommentierte sie zum Beispiel gegen Tschechiens Außenminister Lubomir Zaoralek: "Ich hasse dich! Du Fatzke, du Armseliger, du Null!".



Kritik an ihren Tweets bezeichnete die Botschaftergattin als Schikane, Mobbing und sexuelle Diskriminierung.