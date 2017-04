Erste muslimische Richterin in den USA tot im Hudson River gefunden

Sheila Abdus-Salaam war die erste weibliche, muslimische Richterin in den USA, als sie ab dem Jahr 2013 beim Höchsten Gericht in New York tätig war.



Nun wurde ihre Leiche im Hudson River gefunden, wie ein Polizeisprecher mitteilt. Die Todesursache müsse nun bei einer Autopsie geklärt werden.



"Durch ihre Schreiben, ihre Weisheit und ihren unerschütterlichen moralischen Kompass war sie eine Kraft für das Gute.", so der Demokrat Andrew Cuomo. Abdus-Salaam war zudem die erste Afroamerikanerin, die dieses Amt inne hatte.