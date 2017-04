Verdächtige Fake-Accounts werden von Facebook ab sofort gelöscht

Wie die Facebook-Managerin Shabnam Shaik bekannt gegeben hat, wird das Soziale Netzwerk ab sofort Fake-Accounts löschen. Begründet wird der Schritt damit, da man gegen Falschmeldungen vorgehen wolle, die es zum Beispiel während der Präsidentschaftswahl in den USA gab.



Nutzerkonten, die diese Falschmeldungen verbreiten, sollen deswegen geschlossen werden. "Wenn Menschen auf Facebook wie im realen Leben auftreten, handeln sie verantwortungsbewusst", so Shaik. Bei Fake-Accounts sei das allerdings nicht der Fall.



Verdächtige User würden zunächst aufgefordert, ihre Identität zu bestätigen. Laut Facebook machen das Betrüger in der Regel nicht, weswegen sie dann gesperrt werden. In Frankreich wurden bereits 30.000 womögliche Fake-Konten gelöscht.