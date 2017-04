Fußball: BVB-Spiel - UEFA gibt sich unschuldig

Gestern fand nur einen Tag nach dem Bombenanschlag auf den Bus von Borussia Dortmund das Spiel von Dortmund gegen Monaco statt. Trainer Tuchel und einige Spieler fanden den Termin zu früh.



Doch die Uefa verteidigt ich. Die "Uefa war am Mittwoch mit allen Parteien in Kontakt und hat niemals eine Information erhalten, die angedeutet hat, dass eines der Teams nicht spielen wollte", erklärte der Verband.



Dass gespielt wurde, hat der Verband in Kooperation mit beiden Mannschaften entschieden.