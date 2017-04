Bühl: Unbekannte schneiden 600 Weihnachtsbäumen die Spitze ab

In der Stadt Bühl bei Baden-Baden haben Unbekannte 600 Weihnachtsbäume unbrauchbar gemacht.



Den Tannen auf der Plantage wurden die Spitze abgeschnitten, so die Polizei.



Damit wurden die Tannen für die weitere Aufzucht und den Verkauf unbrauchbar gemacht: Es entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 bis 18.000 Euro.