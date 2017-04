Türkei: Wissenschaftler werden weiterhin entlassen oder mundtot gemacht

In der Türkei zu leben, ist für viele Forscher momentan gefährlich. In den letzten Monaten wurden insgesamt ca. 7.000 Hochschulmitarbeiter entlassen und 15 Universitäten mussten ihre Türen schließen.



Oft wird den betroffenen Wissenschaftlern vorgeworfen, Anhänger von Gülen zu sein. Von anderen Universitäten werden sie nicht eingestellt, wodurch sie kein Einkommen mehr haben. Das Land verlassen dürfen sie ebenfalls nicht. Ein Forscher beging wegen der Situation im Februar Suizid.



"Ich werde zum Schweigen gebracht wegen meiner wissenschaftlichen Meinung über den Genozid an den Armeniern.", erzählt eine Historikerin. Deswegen kommen nun viele türkische Wissenschaftler nach Deutschland, wenn sie können.