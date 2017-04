Schreiben bei Anschlag auf BVB-Bus: Deutsche Sportler auf "Todesliste des IS"

Gestern gab es auf den Mannschaftsbus des Bundesligaklubs Borussia Dortmund einen Anschlag, bei dem drei Sprengsätze explodierten.



Die Polizei fand am Tatort ein Bekennerschreiben, in dem auf den Tornado-Einsatz in Syrien Bezug genommen wird, weshalb die Polizei nun einen islamistischen Hintergrund prüft. Das Schreiben beginne mit den Worten "Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen".



Es geht darin um den Anschlag in Berlin und deutsche Tornados, die auch dafür verantwortlich seien Muslime im Kalifat des sogenannten Islamischen Staates zu ermorden. Deutsche Prominente, Sportler etc. stünden deshalb auf der "Todesliste" des IS.