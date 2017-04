Fazit Pressekonferenz BVB Bombenanschlag

Also der IS war es nicht sonst hätte die Generalbundesanwaltschaft die Sache übernommen und es hätte so früh keine Pressekonferenz gegeben.Dazu kommt das es für die Ermittler schon klar ist wer der verantwortliche ist was ebenfalls nicht für den IS spricht da sie ihre...



taten nur auf Amaq veröffentlichen.Es ist eine Erpressung die vom BVB nicht ernst genommen worde ein Reporter fragte explizit danach und der BVB beauftragte wusste nicht wie er reagieren soll und lügte.



Also die Sensation ist keine Sensation der BVB lebt noch und alles ist wie vorher und wer ist noch der Meinung das die Staatsanwältin wie Frauke Petry aussah die ebenfalls wie ein 7 Jähriger junge aussieht .