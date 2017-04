Enorme Steuerlast für Deutsche - Die Hälfte für den Staat

Deutschland hat die zweithöchste Steuer- und Abgabenlast aller Industrienationen. Das ergibt eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).



Demnach musste ein Alleinstehender Durchschnittsverdiener in der Bundesrepublik 2016 Steuern und Abgaben von 49,4 Prozent zahlen. Vor allem die Sozialversicherungsbeiträge verursachen tiefe Einschnitte beim Nettolohn.



Der Durchschnitt aller 35 OECD-Länder liegt bei rund 36 Prozent. Nur in Belgien ist die Abgabenlast noch höher als in Deutschland.