Polen: Obdachlose bauen selbst Segeljacht, um Welt zu umsegeln

In Polen haben sich einige Obdachlose zusammengetan mit dem Ziel eine eigene Segeljacht zu bauen, mit der sie dann die Welt umrunden wollen.



Die Idee zu dem Projekt hatte der Priester und ehemalige Danziger Werftarbeiter Pater Boguslaw, der den Obdachlosen damit wieder Selbstvertrauen einflößen wollte.



Für die Jacht spendeten bereits einige Unternehmen Material, inzwischen ist sie bereits 18 Meter lang und 5 Meter breit. "Wenn ich in zwei Jahren noch so gesund bin wie jetzt, dann gibt´s für mich nur eines", so ein Beteiligter: "Die Segel hissen und losfahren."