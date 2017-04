Frankreich: Nach Kämpfen Flüchtlingslager vollständig niedergebrannt

In dem Flüchtlingslager im französischen Grande-Synthe ist es zu Kämpfen unter den Bewohnern gekommen und im Zuge dessen brannte das Camp vollständig nieder.



Laut Behörden begannen kurdische und afghanische Flüchtlinge eine Schlägerei, die Situation eskalierte daraufhin vollkommen. Sechs Menschen wurden durch Messerstiche verletzt, weiter erlitten durch den Brand Verletzungen.



"Es müssen an mehreren Stellen Feuer gelegt worden sein, anders ist das nicht möglich", so Olivier Caremelle, Stabschef des Bürgermeisters von Grande-Synthe. Innenminister Bruno Le Roux will das Lager seit Längerem auflösen, da die Zustände dort unhaltbar seien.