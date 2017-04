Bayern: Gülle landet in Auto von Cabrio-Fahrer

Ein Autofahrer in Bayern konnte das schöne Wetter in seinem Cabrio nicht mehr so recht genießen als ihm Folgendes passierte: Ein Traktor mit Güllefass kam ihm entgegen.



Daraufhin schwappte die Gülle in das offene Auto hinein und traf Vater und Tochter in dem Cabrio.



Schuld an dem Vorfall trägt der Landwirt, der Deckel des Güllefasses sei nicht ordnungsgemäß verschlossen gewesen, so die Polizeisprecher, der den Vorfall so zusammenfasste: "Shit happens".