Leverkusen: Rekorddrogenfund von 384 Kilogramm Kokain

In Leverkusen hat die Polizei in einer Lagerhalle einen Rekorddrogenfund gemacht.



In 26 Bananenkisten waren 384 Kilogramm Kokain versteckt. Ein Mitarbeiter des Großhändlers meldete sich bei der Polizei als er die verdächtigen Päckchen sah.



Die Kisten stammten ursprünglich aus Ecuador, zudem befand sich darin ein GPS-Sender.