Berliner Personalpronomen "icke" wird in Duden aufgenommen

Das Berliner Personalpronomen "icke" ist nun offiziell im Duden zu finden.



Die leitende Redakteurin der Duden-Redaktion, Melanie Kunkel, erklärte, das Wort komme inzwischen regelmäßig in diversen Texten vor, so dass eine Aufnahme des Dialekt-Begriffes gerechtfertigt sei.



Zu besonderer Berühmtheit kam das Wörtchen "icke" in Zusammenhang mit dem Fußballer Thomas Häßler, dessen Spitznamen es sogar wurde.