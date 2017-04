Deutschland: Verdeckte Kontoführungsgebühren

Kontoführungsgebühren sind in Deutschland schon längst nicht mehr wegzudenken, Discount-Banken dagegen, boomen mehr und mehr.



Nachdem Post- und HypoVereinsbank, schon mehrere Jahre monatliche Kontoführungsgebühren fordern, um die Transaktionen, sowie ihre Infrastruktur zu finanzieren, greifen nun auch Volksbanken und Sparkassen zu ähnliche Methoden.



Um Kunden zu halten und weiterhin lukrativ mit dem Geld anderer zu Wirtschaften, verzichtete man hier derweil auf eine solche Zwangsabgabe. Nun folgt Paukenschlag, der längst überfällig war. Auf jegliche Abhebungen, die am Geldautomaten getätigt werden, fallen nun Gebühren an.