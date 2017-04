AfD: Höcke-Anhänger wollen Parteiausschluss verhindern

Eigentlich sollte AfD-Politiker Bernd Höcke wegen seiner Nähe zum Nationalsozialismus in zwei Wochen beim Parteitag in Köln von der Partei ausgeschlossen werden. Das wurde zumindest mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen.



Doch kurz vor dem Parteitag spitzt sich der Streit in der Partei zu. Höcke-Verbündeter Alexander Gauland meint mittlerweile, Höcke werde wegen einer "verbesserungswürdigen Rede" "gar nicht" aus der Partei ausgeschlossen.



Einen entsprechenden Antrag zum Stopp des Ausschlusses stellte bereits der AfD-Verband Bremen.