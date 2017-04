US-Luftschlag gegen Syrien soll Nordkorea eine Warnung sein

US-Außenminister Tex Tillerson äußerte in einem Interview, dass der amerikanische Luftschlag gegen Assads Truppen anderen Ländern, allen voran Nordkorea, eine Warnung sein soll.



Weiter meinte er: "In Bezug auf Nordkorea sind wir sehr klar, dass unser Ziel eine denukliarisierte koreanische Halbinsel ist."



Immer wieder provozierte das isolierte Land mit Diktator Kim jong-un an der Spitze mit Raketentest.