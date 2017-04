Von der Leyen gegen Völkerrecht - Eklat bei Anne Will

In der Talkshow von Anne Will am gestrigen Sonntag war unter anderem die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen geladen und wurde gefragt, ob sie die militärische Intervention der USA in Syrien für richtig halte. Von der Leyen bejahte. Der "Warnschuss" sei "richtig" gewesen.



Der LINKEN-Politiker Jan van Aken zeigte sich empört und verurteilte die Sichtweise der Bundesverteidigungsministerin. Der Angriff der USA auf Syrien verstoße gegen geltendes Völkerrecht und sei damit ganz klar völkerrechtswidrig gewesen. "Erst bomben, dann reden", sei keine Basis für Frieden.



Indes wird über einen möglichen "Deal" zwischen Trump und Putin spekuliert, wonach Putin Assad die Unterstützung entzieht, wenn Trump die Krim als russisches Staatsgebiet anerkenne. Andere hingegen glauben, dass Putin gar kein Spielraum mehr hat.