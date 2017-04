Unterhaltsverweigerer kosten Staat jährlich 651 Millionen Euro

Ein Großteil des Geldes, das Bund, Länder und Kommunen an Alleinerziehende als Unterhaltsvorschuss zahlen, fließt nicht an den Staat zurück.



Nach Zahlen des Familienministeriums konnten 2015 etwa 651 der insgesamt 843 Millionen Euro an gezahlten Zuschüssen nicht eingetrieben werden, die Rückholquote betrug somit gerade mal 23 Prozent.



Dadurch, dass die Große Koalition die Vorschussleistungen ausbauen will, werden die Ausgaben weiter steigen. Der Staat will nämlich für die Ansprüche von Kindern bis 18 Jahren einstehen, bisher lag die Altersgrenze bei zwölf Jahren.